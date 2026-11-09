Росія побачила шанс: у Кремлі хочуть більшого після "дизельної угоди" з Трампом

Росія не полишає спроб знайти шпарини у санкційному тиску та повернути свої товари на західні ринки. У Москві вже говорять, що домовленість зі США про постачання дизеля матиме значно ширше значення, ніж просто продаж пального.

Як Москва планує використати "дизельну угоду"

Про надії Кремля відкрито заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін в інтерв'ю російським пропагандистам ТАСС, передає Reuters.

За словами Панкіна, домовленість про постачання російського дизеля може допомогти відновити економічні відносини між Москвою та Вашингтоном.

Дизельна угода може стати основою для поступового відновлення ділових та інших зв'язків між нашими країнами,

– заявив російський дипломат.

Зауважте! США уклали з Кремлем угоду про постачання дизеля у жовтні. Тоді президент Дональд Трамп намагався стримати зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбулися 3 листопада. Втім, це не допомогло, адже за їхніми результатами Республіканська партія зазнала поразки.

Чому плани Москви можуть не спрацювати

Попри гучні заяви російських дипломатів, на практиці механізм постачання дизеля до США дає серйозні збої.

Минулого тижня аналітичні дані судноплавних компаній Kpler та LSEG зафіксували показову ситуацію на морі. Одразу два танкери, які були завантажені російським дизелем і прямували до атлантичного узбережжя США, раптово змінили свій курс.

Тому поки немає підтвердження, що російське пальне справді прибуде до американських портів і буде розвантажене.

Варто знати! Тим часом у США компанії опираються "дизельній угоді" між США та Росії. Вони не хочуть ризикувати репутацією та нести юридичні наслідки. Зокрема, на ринку повідомляли про відсутність підтверджених покупців для окремих партій дизеля.

Нагадаємо, рішення Трампа дозволити торгівлю російським дизелем викликало критику навіть серед його однопартійців. Зокрема, 12 американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій закликали скасувати цю домовленість. Вони наголошували, що закупівля пального у Росії фактично дасть Кремлю додаткові кошти для фінансування війни проти України.