Занадто дорого: великий покупець російського газу пригрозив скоротити закупівлі

Росія ризикує втратити частину доходів від одного з найбільших покупців свого трубопровідного газу. Туреччина дедалі активніше диверсифікує постачання, розширює закупівлі американського СПГ і нарощує власний видобуток.

Чому Анкара відвертається від Москви

Анкара планує скорочувати закупівлі російського газу, якщо Москва не запропонує нижчих цін. Про це 5 листопада заявив міністр енергетики та природних ресурсів країни Алпарслан Байрактар під час зустрічі з журналістами у Стамбулі, пише Türkiye Today.

За його словами, Туреччина вже купує менше російського газу та збільшує закупівлі у США.

Причина, через яку ми купуємо менше газу в Росії та більше у США, дуже проста: річ не в політиці, а в ціні. Росія надзвичайно дорога,

– наголосив Байрактар.

Міністр пояснив, що висока ціна змушує шукати альтернативи.

Через надзвичайно високу вартість газу ви фактично змушуєте людей шукати альтернативи – інші канали постачання газу, дешевший газ, конкурентоспроможний газ або альтернативне паливо,

– додав він.

Водночас Анкара не планує повністю розривати енергетичні відносини з Москвою. Байрактар визнав, що Туреччина й надалі потребуватиме російського газу.

Як Росія втрачає частку газового ринку

Домінування Москви на турецькому газовому ринку тане на очах:

Якщо у 2006 році на Росію припадало майже 64% усього газового імпорту Туреччини;

То на початку 2025 року ця частка обвалилася до 37%.

Звільнену нішу активно заповнює трубопровідний газ з Азербайджану, який вже складає близько 22% імпорту, та американський СПГ.

Завдяки розширенню інфраструктури, потужності Туреччини з прийому скрапленого газу зросли вп'ятеро, і тепер імпорт зі США покриває майже 16% потреб країни.

Зауважте! Водночас Анкара не лише диверсифікує імпорт, але й робить ставку на власний видобуток, щоб захистити економіку від цінових шоків. Зокрема, розробка родовища Сакарія в Чорному морі має дати країні 7,5 мільярда кубометрів газу вже до 2027 року.

Нагадаємо, Туреччина вже раніше переглядала умови закупівлі газу у Росії. У листопаді 2025 року Анкара та Москва вели переговори про продовження контрактів на постачання обсягом близько 22 мільярдів кубометрів на рік. Водночас Туреччина нарощувала закупівлі американського СПГ і власний видобуток, що посилювало її позиції на переговорах.