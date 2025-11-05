Що відомо про перемовини Анкари та Москви?

Контракти між російським газовим гігантом і турецькою державною компанією Botas на сукупні поставки обсягом до 21,75 мільярда кубометрів на рік спливають 31 грудня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, Росія і Туреччина ведуть переговори, щоб зберегти річні обсяги приблизно на рівні 22 мільярдів кубометрів. Однак спостерігачі газового ринку ставлять під сумнів майбутнє постачання російського газу до Туреччини.

Причиною є зростання тиску з боку адміністрації Дональда Трампа. Вона вимагає скоротити закупівлі енергоносіїв, що допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

Після того як США минулого місяця запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, турецькі нафтопереробники почали зменшувати імпорт російської нафти,

Зауважте! Раніше Туреччина неодноразово відмовлялася приєднуватися до західних закликів припинити закупівлю російського газу. Однак у вересні Туреччина підписала низку контрактів на закупівлю скрапленого природного газу, зокрема зі США.

Зокрема відбувається зростання власного видобутку газу з родовищ у Чорному морі. Тому Туреччина може отримати надлишкові обсяги палива.

Великий турецький ринок став рятівним для Газпрому, який майже повністю втратив європейський ринок після початку війни та спроби Європи диверсифікувати джерела постачання,

Це дає Туреччині певний "важіль тиску" для отримання знижок у разі продовження контрактів. Минулого року, за підрахунками Bloomberg, Газпром поставив до Туреччини 21,6 мільярда кубометрів газу. Це зробило Туреччину другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу, одразу після Китаю.

Для порівняння: коли 1 січня було зупинено постачання російської нафти через територію України до Європи, ці обсяги становили понад 15 мільярдів кубометрів газу на рік у перерахунку

Цікаво! Історично трубопровідний газ із Росії домінував у постачанні для Туреччини, яка є четвертим за величиною ринком газу в Європі й майже повністю залежить від імпорту. Значну частку імпорту також забезпечують Іран та Азербайджан.

Як пише Reuters, Туреччина дійсно скорочує імпорт газу з Росії та Ірану. Країна надає перевагу виробництву та імпорту зі США.

Кремль досі лишається найбільшим постачальником газу для Туреччини. Але ця частка знизилась з понад 60% до 37% у першій половині 2025 року.

Важливо! Показники ще можуть змінитися, бо імпорт СПГ з США повинен подвоїтися.

