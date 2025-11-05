Что известно о переговорах Анкары и Москвы?

Контракты между российским газовым гигантом и турецкой государственной компанией Botas на совокупные поставки объемом до 21,75 миллиарда кубометров в год истекают 31 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Турция готова открыть двери для новых переговоров Украины и России, – МИД страны

По словам источников, Россия и Турция ведут переговоры, чтобы сохранить годовые объемы примерно на уровне 22 миллиардов кубометров. Однако наблюдатели газового рынка ставят под сомнение будущее поставок российского газа в Турцию.

Причиной является рост давления со стороны администрации Дональда Трампа. Она требует сократить закупки энергоносителей, помогающих Кремлю финансировать войну против Украины.

После того как США в прошлом месяце ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, турецкие нефтепереработчики начали уменьшать импорт российской нефти,

– говорится в материале.

Заметьте! Ранее Турция неоднократно отказывалась присоединяться к западным призывам прекратить закупку российского газа. Однако в сентябре Турция подписала ряд контрактов на закупку сжиженного природного газа, в частности из США.

В частности происходит рост собственной добычи газа из месторождений в Черном море. Поэтому Турция может получить избыточные объемы топлива.

Большой турецкий рынок стал спасительным для Газпрома, который почти полностью потерял европейский рынок после начала войны и попытки Европы диверсифицировать источники поставок,

– объяснили в тексте.

Это дает Турции определенный "рычаг давления" для получения скидок в случае продления контрактов. В прошлом году, по подсчетам Bloomberg, Газпром поставил в Турцию 21,6 миллиарда кубометров газа. Это сделало Турцию вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа, сразу после Китая.

Для сравнения: когда 1 января были остановлены поставки российской нефти через территорию Украины в Европу, эти объемы составляли более 15 миллиардов кубометров газа в год в пересчете

Интересно! Исторически трубопроводный газ из России доминировал в поставках для Турции, которая является четвертым по величине рынком газа в Европе и почти полностью зависит от импорта. Значительную долю импорта также обеспечивают Иран и Азербайджан.

Как пишет Reuters, Турция действительно сокращает импорт газа из России и Ирана. Страна предпочитает производство и импорт из США.

Кремль до сих пор остается крупнейшим поставщиком газа для Турции. Но эта доля снизилась с более 60% до 37% в первой половине 2025 года.

Важно! Показатели еще могут измениться, потому что импорт СПГ из США должен удвоиться.

Что еще известно о ситуации?