Что Трамп думает о покупке нефти Турцией?

Трамп заявил, что надеется, что Турция прекратит покупать нефть у России, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Установила новый ценовой рекорд: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть в России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют. Россияне уже потеряли миллионы жизней, и за что, знаете, за что? Позор,

– сказал Трамп в Овальном кабинете.

По его словам, Эрдоган сейчас ведет себя нейтрально, но лучшее, что он мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России. Вместе с тем Трамп не выдвигал Трампу требования, как делал это с ЕС, отдельно с Венгрией и Словакией.

Он заявил, что Турция может прекратить покупать российскую нефть. В частности, если он попросит об этом турецкого президента. Так он ответил на вопрос, согласился ли Эрдоган прекратить покупку российской нефти:

Не хочу говорить, но если я попрошу, он это сделает, да. Он не дал четкого обещания, я не говорил "прекратить", но верю, что он это сделает,

– ответил Трамп.

Также Трамп считает, что Турция может покупать энергоносители у многих других стран, а Венгрия, к примеру, не может.

Какой рычаг давления Трамп имеет на Эрдогана?

Вместе с тем стало известно, что Трамп все же может заставить Эрдогана отказаться от нефти из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Трамп назвал свою встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг "убедительной", заявив, что он может рассмотреть возможность возвращения Турции к совместной программе производства и закупки истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp. Он также призвал Эрдогана сделать больше, чтобы убедить Кремль прекратить войну в Украине.

Что известно о встрече Эрдогана и Трампа?