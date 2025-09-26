Що Трамп думає про купівлю нафти Туреччиною?

Трамп заявив, що сподівається, що Туреччина припинить купувати нафту у Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Я б хотів, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють. Росіяни вже втратили мільйони життів, і за що, знаєте, за що? Ганьба,

– сказав Трамп в Овальному кабінеті.

За його словами, Ердоган нині поводить себе нейтрально, але найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії. Разом з тим Трамп не висував Трампу вимоги, як робив це з ЄС, окремо з Угорщиною та Словаччиною.

Він заявив, що Туреччина може припинити купувати російську нафту. Зокрема, якщо він попросить про це турецького президента. Так він відповів на запитання, чи погодився Ердоган припинити купівлю російської нафти:

Не хочу говорити, але якщо я попрошу, він це зробить, так. Він не дав чіткої обіцянки, я не говорив "припинити", але вірю, що він це зробить,

– відповів Трамп.

Також Трамп вважає, що Туреччина може купувати енергоносії в багатьох інших країн, а Угорщина, до прикладу, не може.

Який важіль тиску Трамп має на Ердогана?

Разом з тим стало відомо, що Трамп все ж може змусити Ердогана відмовитися від нафти з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Трамп назвав свою зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер "переконливою", заявивши, що він може розглянути можливість повернення Туреччини до спільної програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin Corp. Він також закликав Ердогана зробити більше, щоб переконати Кремль припинити війну в Україні.

Що відомо про зустріч Ердогана і Трампа?