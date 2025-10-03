Що відомо про російський газ у Туреччині?
Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає 24 Канал з посиланням на CNN TÜRK.
Ми не можемо сказати своєму громадянину: "Газ закінчився". З погляду енергетичної безпеки ми повинні мати доступ до всіх джерел без винятку,
– сказав міністр.
Він додав, що Туреччина має угоди з Росією. Зокрема країна наразі входить в зимовий сезон, тому "потрібно брати весь газ, який можемо отримати".
Йдеться про газ з таких країн:
- Росії;
- Азербайджану;
- Туркменістану.
Важливо! Роботи над Чорноморським газом тривають.
В Туреччині існує серйозне споживання природного газу. Це екологічне й зручне паливо. Сьогодні у всіх 81 провінції країни є газ,
– розказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини.
Потреба Туреччини зростає з кожним роком. Газ використовують в промисловості та на електростанціях.
У 2026 році країна подвоїть використання Чорноморського газу. Зокрема власний видобуток зросте. Угоди з різними джерелами також збільшаться.
Країни в нашому портфелі постачальників можуть змінитися. Є дуже важливі роботи, пов’язані з Чорноморським газом. Для Філіоса надійдуть 19 установок, і вже наступного року вони почнуть працювати, – розповів Алпарслан Байрактар.
Він зазначив, що на 2028 рік є інша мета: забезпечити власним газом 16 мільйонів домогосподарств. Для цього потрібен новий виробничий комплекс на морі.
Цього року ми зробили відкриття родовища Göktepe Алпарслан Байрактар воно може піти у виробництво. Наші нові бурові судна шукатимуть нові точки у Чорному морі. Одне із суден ми відправимо саме туди,
– сказав Байрактар.
Зверніть увагу! У Чорному морі працюватиме 5 суден, ще одне – за межами Чорного моря, під протоками.
Що відомо про ситуацію з Туреччиною та нафтою?
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Туреччина припинила купувати нафту в Росії. Про це пише CNN.
Проте Трамп визнав, що не вимагав цього в Ердогана. Зокрема він не висував Туреччині вимоги, як Словаччині або Угорщині.
Я б хотів, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють,
– сказав Дональд Трамп.
Зауважте! Він наголосив, що якщо попросить в Ердогана не торгувати з Москвою, то він це зробить.
Що ще треба знати про події?
25 вересня Трамп закликав Туреччину не купувати російську нафту. Він наголосив, що це було б найкращим рішенням.
Зокрема Дональд Трамп знайшов важіль тиску на Туреччину. Він розглядає можливість повернення Туреччини до спільної програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.