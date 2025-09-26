Як Трамп може натиснути на Ердогана?

Президент США закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Встановила новий ціновий рекорд: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Трамп попередивши, що продаж США винищувачів-невидимок союзнику по НАТО залежить від підтримки Анкарою американських цілей. Так, він може розглянути можливість повернення Туреччини до спільної програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

Ці кроки підкреслюють транзакційний характер зустрічі в четвер і є черговим прикладом того, як Трамп тисне на американських партнерів, щоб вони скоротили закупівлі російської енергії, намагаючись зменшити фінансування війни Кремля в Україні,

– пишуть у виданні.

Тим часом Ердоган мав власні стимули для компромісу в Білому домі. Зокрема, він прагнув укладати угоди з авіації, оборони та енергетики, щоб відновити нестабільні зв'язки Туреччини з США.

Трамп заявив перед зустріччю в Білому домі, що обговорить бажання Ердогана знову приєднатися до програми винищувачів F-35, але не зобов'язався дозволити Анкарі повернутися до неї. Однак Трамп сказав, що якщо він проведе успішну зустріч зі своїм турецьким колегою, санкції проти посадовців цієї країни можуть бути зняті "майже негайно".

Чому Туреччину виключили з програми винищувачів F-35? Туреччина була початковим партнером у розробці найсучаснішого військового літака Lockheed, але була виключена з програми після купівлі російських систем ППО С-400. Ця покупка призвела до санкцій Конгресу, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини, які досі залишаються чинними.

Скільки нафти в Росії купує Туреччина?

Китай, Індія та Туреччина є найбільшими одержувачами нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

Одна з головних причин – це дешево. Російська нафта продається за нижчою ціною, ніж міжнародний еталон Brent, тому нафтопереробні заводи можуть значно збільшити свою прибутковість, перетворюючи сиру нафту на придатні для використання продукти, такі як дизельне паливо.

Росія є найбільшим постачальником енергії для Туреччини, забезпечуючи 66% імпорту нафти та 41% імпорту природного газу минулого року. Туреччина прагнула диверсифікувати свій портфель поставок газу останніми тижнями, уклавши низку угод на купівлю американського зрідженого природного газу, зокрема, 20-річний контракт, підписаний цього тижня з торговим домом Mercuria Energy Group Ltd.

Під час попередніх епізодів перебоїв з імпортом російської нафти турецькі покупці покладалися на інших постачальників, зокрема на сусідній Ірак. Країна має намір відновити експорт нафти через середземноморський порт Туреччини Джейхан у суботу після дворічної перерви.

Що відомо про зустріч Ердогана і Трампа?