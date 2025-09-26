Как Трамп может надавить на Эрдогана?

Президент США призвал Турцию ограничить импорт энергоносителей из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Трамп предупредил, что продажа США истребителей-невидимок союзнику по НАТО зависит от поддержки Анкарой американских целей. Так, он может рассмотреть возможность возвращения Турции к совместной программе производства и закупки истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Эти шаги подчеркивают транзакционный характер встречи в четверг и являются очередным примером того, как Трамп давит на американских партнеров, чтобы они сократили закупки российской энергии, пытаясь уменьшить финансирование войны Кремля в Украине,

– пишут в издании.

Между тем Эрдоган имел собственные стимулы для компромисса в Белом доме. В частности, он стремился заключать соглашения по авиации, обороне и энергетике, чтобы восстановить нестабильные связи Турции с США.

Трамп заявил перед встречей в Белом доме, что обсудит желание Эрдогана вновь присоединиться к программе истребителей F-35, но не обязался позволить Анкаре вернуться к ней. Однако Трамп сказал, что если он проведет успешную встречу со своим турецким коллегой, санкции против должностных лиц этой страны могут быть сняты "почти немедленно".

Почему Турцию исключили из программы истребителей F-35? Турция была первоначальным партнером в разработке современного военного самолета Lockheed, но была исключена из программы после покупки российских систем ПВО С-400. Эта покупка привела к санкциям Конгресса, направленных против оборонной промышленности Турции, которые до сих пор остаются в силе.

Сколько нефти в России покупает Турция?

Китай, Индия и Турция являются крупнейшими получателями нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Одна из главных причин – это дешево. Российская нефть продается по более низкой цене, чем международный эталон Brent, поэтому нефтеперерабатывающие заводы могут значительно увеличить свою прибыльность, превращая сырую нефть в пригодные для использования продукты, такие как дизельное топливо.

Россия является крупнейшим поставщиком энергии для Турции, обеспечивая 66% импорта нефти и 41% импорта природного газа в прошлом году. Турция стремилась диверсифицировать свой портфель поставок газа в последние недели, заключив ряд соглашений на покупку американского сжиженного природного газа, в частности, 20-летний контракт, подписан на этой неделе с торговым домом Mercuria Energy Group Ltd.

Во время предыдущих эпизодов перебоев с импортом российской нефти турецкие покупатели полагались на других поставщиков, в частности на соседний Ирак. Страна намерена возобновить экспорт нефти через средиземноморский порт Турции Джейхан в субботу после двухлетнего перерыва.

