Куди постачатиметься російський газ замість Європи: Путін придумав рішення

Президент Росії Владімір Путін придумав, куди можна постачати російський газ замість Європи. Варто зазначити, що йдеться про постачання десятків мільярдів кубів газу на рік.

Наразі Путін розглядає можливе постачання газу до Ірану. Така інформація з'явилася у російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про постачання російського газу до Ірану

Москва та Тегеран вже почали обговорювати технічні питання, що пов'язані з експортом російського газу до Ірану. Після переговорів з іранським президентом Масудом Пезешкіаном Путін заявив, що постачання почнеться з "невеликих обсягів" – орієнтовно до 2 мільярдів кубічних метрів.

Водночас він зазначив, що згодом поставка російського газу в Іран може становити до 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Зазначимо, що 17 січня президент Ірану Масуд Пезешкіан прилетів до Росії. Під час зустрічі з російським диктатором Путіним вони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" терміном дії на 20 років з автоматичним продовженням кожні 5 років.

Цей документ нібито має відкрити "нову главу" у відносинах між Росією та Іраном.