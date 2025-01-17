Наразі Путін розглядає можливе постачання газу до Ірану. Така інформація з'явилася у російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про постачання російського газу до Ірану

Москва та Тегеран вже почали обговорювати технічні питання, що пов'язані з експортом російського газу до Ірану. Після переговорів з іранським президентом Масудом Пезешкіаном Путін заявив, що постачання почнеться з "невеликих обсягів" – орієнтовно до 2 мільярдів кубічних метрів.

Водночас він зазначив, що згодом поставка російського газу в Іран може становити до 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Зазначимо, що 17 січня президент Ірану Масуд Пезешкіан прилетів до Росії. Під час зустрічі з російським диктатором Путіним вони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" терміном дії на 20 років з автоматичним продовженням кожні 5 років.

Цей документ нібито має відкрити "нову главу" у відносинах між Росією та Іраном.