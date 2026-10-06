Попри ціни та енергетичну кризу: що планує ЄС щодо російського газу

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Рішення актуальне попри енергетичну кризу та високі ціни на енергоносії.

Чи відмовиться Євросоюз від російського газу

Рішення оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 6 жовтня, під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими.

Зокрема, ЄС диверсифікував постачання газу та значно прискорив інвестиції у власну енергетику. Станом на сьогодні імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%.

І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року,

– пообіцяла фон дер Ляєн.

З кінця лютого ціни на газ зросли на 140%.

Ціни на дизельне пальне подвоїлися.

Загалом імпортоване викопне паливо обійшлося Європі в додаткові 100 мільярдів євро від початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії.

Президентка Єврокомісії вважає, що ЄС вийде з цієї кризи сильнішим, ніж увійшов у неї.

Нагадаємо, що ще з 25 квітня поточного року Європа мала відмовитися від короткострокових контрактів на постачання скрапленого природного газу. А з 1 січня 2027 року набуває чинності відмова від довгострокових контрактів на імпорт СПГ.

Водночас ЄС готується до важкої зими на тлі енергетичної кризи. Зокрема, станом на зараз Європа стала більш залежною від американського дизельного пального.