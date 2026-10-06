Откажется ли Евросоюз от российского газа

Об этом решении объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 6 октября, во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. В то время 45% нашего импорта газа поступало из России. Практически за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее.

В частности, ЕС диверсифицировал поставки газа и значительно ускорил инвестиции в собственную энергетику. На сегодняшний день импорт российского газа сократился с 45% до 12%

И мы сократим его до нуля к концу следующего года,

– пообещала фон дер Ляйен.

С конца февраля цены цены на газ выросли на 140%.

Цены на дизельное топливо удвоились.

В целом импортируемое ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Украине. И это без единой дополнительной молекулы энергии.

Председатель Еврокомиссии считает, что ЕС выйдет из этого кризиса сильнее, чем вошел в него.

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Напомним, что еще с 25 апреля текущего года Европа должна была отказаться от краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа. А с 1 января 2027 года вступает в силу отказ от долгосрочных контрактов на импорт СПГ.

В то же время ЕС готовится к тяжелой зиме на фоне энергетического кризиса. В частности, на данный момент Европа стала более зависимой от американского дизельного топлива.