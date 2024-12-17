Тіньовий флот Росії старіє – танкери не пережили шторм у Керченській протоці

Два застарілих російських танкери постраждали під час шторму в Керченській протоці. Це вказує на серйозні екологічні та страхові ризики, пов’язані з використанням "тіньового флоту" Росії.

Аварія з російськими танкерами

Потенційний розлив може стати однією з наймасштабніших екологічних катастроф у регіоні за останні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наслідки шторму для російських танкерів:

Під час аварії судна "Волгонефть-212", яке розкололося навпіл, загинув один член екіпажу, ще 12 людей вдалося врятувати.

На іншому судні, "Волгонефть-239", яке сіло на мілину за 80 метрів від берега неподалік порту Тамань, перебували 14 осіб, усіх їх було евакуйовано.

Важливо! Обидва танкери, віком понад 50 років, перевозили приблизно 9 200 тонн нафтопродуктів. Обсяг витоку наразі уточнюється.

Що не так з російським "тіньовим флотом"

Останнім часом у судноплавній галузі зростає занепокоєння через небезпеку зіткнень і екологічні ризики, які створюють сотні "тіньових" танкерів на морських маршрутах. Ці судна часто не мають стимулів дотримуватись екологічних стандартів судноплавства.

Зауважте! Росія дедалі частіше використовує "тіньовий флот" для обходу міжнародних санкцій, застосовуючи різноманітні схеми й методи. Керченська протока, що розділяє материкову Росію та окупований Крим, є важливим шляхом для експорту зерна та палива.

За даними фінського аналітичного центру CREA, у минулому місяці 369 суден перевозили російську нафту та нафтопродукти, серед яких 206 належали до "тіньового флоту". При цьому 28% цих суден мали вік понад 20 років.