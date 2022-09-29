Світова вигнанниця: з яких рейтингів вже виключили росію і яку "ціну" вона заплатить за це

Через військову агресію та повномасштабну війну росія стала світовим вигнанцем. Зокрема, агресорку виключили з низки світових рейтингів та індексів, котрі сприяли економічному та фінансовому розвитку країни.

Росію виключили зі світових рейтингів

Після повномасштабного вторгнення росії на територію України, міжнародні агенства почали понижати її кредитний рейтинг й врешті решт він скотився переддефолтного, а згодом в росії таки наступив технічний дефолт. Також низка рейтингів виключила агресорку зі своїх списків.

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Міжнародне агенство S&P Global Ratings ще у квітні відкликало рейтинги всіх російських компаній та знизило довгостроковий кредитний рейтинг росії в національній та іноземній валютах із "CCC-" до "CC", а короткострокові – на рівні "C", на перегляді з негативним прогнозом.

ще у квітні відкликало рейтинги всіх російських компаній та знизило довгостроковий кредитний рейтинг росії в національній та іноземній валютах із "CCC-" до "CC", а короткострокові – на рівні "C", на перегляді з негативним прогнозом. Fitch Ratings – від 23 березня агенство перестало оцінювати кредитний рейтинг росії, однак в останніх оглядах понизило його по рівня "С", котрий означає неминучий дефолт за суверенним боргом.

– від 23 березня агенство перестало оцінювати кредитний рейтинг росії, однак в останніх оглядах понизило його по рівня "С", котрий означає неминучий дефолт за суверенним боргом. У JPMorgan Chase&Co заявили, що вилучить російський борг зі своїх індексів, а банк виключив російські суверенні та корпоративні облігації у твердій валюті зі всіх своїх індексів із фіксованою прибутковістю з 31 березня, як передає видання Bloomberg.

Індекс JPMorgan

Індекси ринків JPMorgan, що розвиваються – одні з найпопулярніших серед інвесторів у класі активів з фіксованим доходом й служать галузевим еталоном. Росія становила 0,83% індексу облігацій JPMorgan Emerging Markets Bond, за яким відстежувалися активи на суму близько 415 мільярдів доларів. Тож навіть у разі зняття санкцій із росії, повернутися до індексу країні буде непросто.

Потрібно багато часу, щоб змінити це, а це означає, що фінансова ізоляція росії, ймовірно, триватиме протягом тривалого періоду часу, перевернувши значну частину прогресу, якого росія досягла за останні роки,

– сказав аналітик Мітул Котеча з TD Securities у Сінгапурі.

Через те, що росію виключили зі світового індексу акцій, Індію можуть навпаки включити в індекс JPMorgan, як країну з найбільшою кількістю облігацій серед економік, що розвиваються.

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Наслідки того, що росія опустилася у всіх кредитних рейтингах

Що стосується наслідків, то економічний експерт Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, пояснив, що їх потрібно розглядати у сукупності з санкціями.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Наслідки, ну їх не можна виокремити окремо, вони у сукупності з усіма іншими санкціями, вони приводять до руйнівних наслідків для економіки. Ну зокрема такі низькі рейтинги, дефолтний стан – це відсутність доступу до дешевих іноземних ресурсів будь-яких, це відсутність інвестицій, це максимально швидкий виліт тих інвестицій, які зараз там є. Тобто ніхто не хоче зв’язуватись з токсичною країною.

Він підкреслює, що наслідків вже є чимало й вони будуть лише примножуватись. Разом це буде лише тиснути на економіку росії та чинити негативний вплив. Наголошує на важливість аспекту санкцій й інший економічний експерт.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Сьогодні основна проблема пов’язана із економічними санкціями – це несправедлива війна, яку росія розв’язала в Україні. Доки війна не закінчиться – жодних розмов про зняття пакетів санкцій бути не може. Говорити про те, коли росія може відновитись. Спочатку давайте ми визначимось, коли росія закінчить цю війну і вже після того можна говорити про терміни відновлення економіки росії.

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Росію виключили зі світових індексів

Зараз стосовно росії вже діє сім пакетів санкцій, як от відключення ряду банків від SWIFT, введення ембарго на нафту. На тлі інформації про псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, у ЄС почали вимагати посилення санкцій та введення нових обмежень. Мовиться про розширення санкцій в енергетичному блоці (обмеження на зріджений нафтовий газ) обмеження співпраці у галузі ядерної енергетики, сфері ІТ, кібербезпеці та індустрії програмного забезпечення.

Зауважимо, що токсичну росію виключили зі своїх списків та рейтингів не лише міжнародні агенства, але й низка впізнаваних індексів.

Росія більше не в списку Індексу економічної свободи, який щорічно публікує видання Wall Street Journal разом зі стратегічним дослідницьким інститутом США Heritage Foundation. У аналітиці за 2021 рік, росія посідала 92 сходинку зі 178 досліджуваних країн, а от у цьогорічному випуску її вже немає в списку.

Немає цьогоріч росії в Індексі "доброї країни", котрий вимірює, скільки кожна зі 163 країн у цьому списку робить добра для планети та людського роду за допомогою своєї політики та поведінки. Хоча з огляду на політичний курс агресорки, це не викликає здивування, радше навпаки.

Коли росія зможе повернутись в міжнародні рейтинги та індекси

Експерти одноголосно впевнені, що росія навряд чи зможе найближчими роками повернути повоєнні рейтинги та знову стати повноцінною частиною цивілізованого світу. Ба більше, вони підкреслюють, що пройдуть роки після перемоги України, коли міжнародні інвестори та світ знову зацікавиться країною та побачить в ній перспективи.

Це складно прогнозувати, мабуть, після того, як буде закінчена війна нашою перемогою і ще через кілька років після зміни влади. Тому що цій владі більше великі країни G7, Євросоюз вже не будуть довіряти. Тому рейтинги навряд чи відновляться раніше, ніж закінчення війни та зміна російської влади на якусь більш-менш адекватну,

– розповідає Гетман.