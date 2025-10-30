США дали Німеччині пів року для вирішення питання підрозділу "Роснафти", після чого будуть введені санкції. Один з варіантів – конфіскувати місцеві активи російської компанії та продати їх за кордон.

Як Німеччина може націоналізувати підрозділ "Роснафти"?

Німецька "дочка" "Роснафти" контролює НПЗ, від якого Берлін залежить у виробництві більшої частини палива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Німецький підрозділ "Роснафти" володіє контрольним пакетом акцій НПЗ Schwedt, який постачає більшу частину палива до Берліна, зокрема до аеропорту, бензин для заправок по всій східній Німеччині та ключові інгредієнти для місцевої хімічної промисловості. Вона також має частки в нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.

Тому Німеччина не може дозволити, аби підрозділ потрапив під санкції. Для вирішення проблеми є час до квітня 2026 року. Загалом розглядають два варіанти подій – переговори з США для продовження ліцензії або націоналізація активів.

Речник міністерства економіки Німеччини заявив, що уряд перебував у "дуже інтенсивному" контакті з владою США, що надана ліцензія була "першим кроком" і що вони ведуть переговори щодо подальшого такого схвалення після квітня наступного року.

Угода поновлюється кожні шість місяців, але може бути скасована в суді, оскільки з кожним поновленням перевіряється правова основа для того, що мало бути тимчасовим, надзвичайним заходом.

Якщо говорити про конфіскацію та продаж підрозділу "Роснафти", то поки що Берлін уникав цього через побоювання щодо необхідності виплачувати компенсацію Москві.

Зауважте! Раніше Німеччина купувала нафту безпосередньо у Росії. "Роснафта" у Німеччині зараз купує нафту у Казахстану. Однак Росія контролює трубопровід, який використовується для її доставки.

За скільки можна продати "дочку" "Роснафти"?

Російські ЗМІ оцінюють вартість німецьких активів "Роснафти" приблизно в 7 мільярдів доларів, хоча справжня вартість може бути меншою за половину цієї суми.

Москва застерегла Європу від будь-якого захоплення її майна. Німецькі компанії з заводами та іншими інвестиціями в Росії можуть також отримати таку ж відповідь від Кремля,

Тому депутат Міхаель Келлнер у парламенті Німеччини, який працював в останньому коаліційному уряді, контролюючи "Роснафту", закликав уряд націоналізувати бізнес.

Келлнер сказав, що хотів націоналізувати бізнес, перебуваючи на посаді голови уряду, і що Катар і Казахстан виявили зацікавленість у його купівлі у 2024 році. Однак незрозуміло, чи ці країни все ще зацікавлені.

