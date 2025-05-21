"Роснафта" стала власником ключового рідкісноземельного родовища Росії

Російський нафтовий гігант "Роснефть" став власником ключового родовища рідкісноземельних металів у Росії. Йдеться про родовище Томтор.

"Роснафта" стала власником рідкісноземельного родовища

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Видобувна компанія отримала 100% оператора проєкту "Восток Інжиниринг" з 20 травня. Родовище Томтор, розташоване на північному заході Якутії, є флагманським проєктом Росії для нарощування власного виробництва і зниження залежності від імпорту рідкісноземельних металів із Китаю.

Зокрема у листопаді минулого року Володимир Путін розкритикував власників Томторського родовища за затримки в освоєнні "стратегічно важливого ресурсу". Він запропонував або прискорити інвестиції, або залучити до справи інші компанії чи навіть державу.

Оператор родовища перебував під контролем групи "Іст" бізнесмена Олександра Несіса, який до 2024 року був найбільшим акціонером виробника дорогоцінних металів "Поліметал". Ще 9,1% належало самому "Поліметалу", який повністю вийшов з проєкту влітку 2024 року.

Цікаво! Після зміни власника у квітні 2022 року проєкт контролював колишній менеджер Несіса Владислав Ресін.