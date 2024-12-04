"Треба для нарахування": "Приватбанк" прокоментував критику щодо розкриття банківської таємниці

"Приватбанк" діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами. Відтак, дані, які передаються третім особам, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву "Приватбанку".

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"Приватбанк" пояснив заяви про "розкриття банківської таємниці"

У пресслужбі банку повідомили, що діють виключно у межах усіх норм. Тому заяви про "розкриття банківської таємниці", які ширяться мережею, часто "перекручують".

"Приватбанк" наголосив, що дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних клієнтів та діє виключно в рамках законодавства. У пресслужбі пояснили, що українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек".

Приватбанк, як і всі учасники програми "Національний кешбек", передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Передача цих даних передбачена Постановою КМУ № 952 від 20 серпня 2024 року. Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються,

– наголосили в заяві.

У повідомленні також додали, що сподіваються на чесність й інших банків перед своїми клієнтами та надають усю інформацію про умови роботи прозоро і розгорнуто.

Також у "Приватбанку" наголосили, що залишають за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації.

Раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі написав, що українці, погоджуючись відкрити карту "Національний кешбек" в "Приватбанку", дають згоду на розкриття банківської таємниці. Водночас народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що таємницю розкривають усі банки.