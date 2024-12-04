Персональні дані при отриманні 1 000 гривень

Водночас згода на обробку даних про транзакції потрібна лише для участі в програмі кешбеку, що нараховується за купівлю українських товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

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Оформлення картки для отримання виплати не зобов’язує користувачів надавати інформацію про свої покупки. Підключення до кешбек-програми – це додаткова опція, яка не впливає на отримання одноразової допомоги.

Зауважте! Заступниця міністра економіки Надія Бігун підтвердила, що майже всі банки виправили технічні проблеми, які раніше пов'язували з обов'язковим наданням доступу до даних про транзакції при створенні карти.

У яких випадках треба доступ до транзакцій

Єдиним винятком залишається "Приватбанк", де для участі в програмі все ще необхідно погодитись на доступ до інформації про покупки.

У "Приватбанку" пояснили, що програма побудована на платформі "Нацкешбек", де доступ до транзакцій є частиною механізму нарахування коштів. Проте після отримання картки клієнт може відмовитись від участі в програмі кешбеку і скасувати дозвіл на доступ до своїх даних.

До слова! Альтернативні способи отримання "тисячі Зеленського" також стали доступними. З 4 грудня оформити допомогу можна через Укрпошту. В такому випадку гроші можна отримати у відділенні пошти або через листоношу, але витратити їх можна лише на послуги поштового оператора.