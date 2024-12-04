Персональные данные при получении 1 000 гривен

В то же время согласие на обработку данных о транзакциях нужно только для участия в программе кэшбэка, что начисляется за покупку украинских товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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Оформление карты для получения выплаты не обязывает пользователей предоставлять информацию о своих покупках. Подключение к кэшбек-программе – это дополнительная опция, которая не влияет на получение единовременного пособия.

Обратите внимание! Заместитель министра экономики Надежда Бегун подтвердила, что почти все банки исправили технические проблемы, которые ранее связывали с обязательным предоставлением доступа к данным о транзакциях при создании карты.

В каких случаях надо доступ к транзакциям

Единственным исключением остается "Приватбанк", где для участия в программе все еще необходимо согласиться на доступ к информации о покупках.

В "Приватбанке" объяснили, что программа построена на платформе "Нацкешбек", где доступ к транзакциям является частью механизма начисления средств. Однако после получения карты клиент может отказаться от участия в программе кэшбек и отменить разрешение на доступ к своим данным.

К слову! Альтернативные способы получения "тысячи Зеленского" также стали доступными. С 4 декабря оформить помощь можно через Укрпочту. В таком случае деньги можно получить в отделении почты или через почтальона, но потратить их можно только на услуги почтового оператора.