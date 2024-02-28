Як за допомогою Дії можна дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

Особи, яким цікаво дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії, можуть скористатися особистим кабінетом у Дії. Таким способом можна з'ясувати скільки людина заробила і які виплати їй нарахували.

Як подивитися розмір пенсії

Переглянути свої дані про майбутню пенсію можна лише у вебверсії Дії, а от у додатку це зробити не вдасться.

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Зробити це можна так:

Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги".

Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.

"Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

"Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Кому треба пройти ідентифікацію

Щоб не втратити свої виплати, пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію. Зробити це потрібно до 31 березня.

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року

– написали у ПФУ.

З березня 2020 по 1 липня 2023 року ідентифікацію не проводили через війну та пандемію.