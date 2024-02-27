Хто може піти на пенсію раніше

Деякі особи можуть вийти на пенсію за вислугою років. У законодавстві чітко визначені категорії осіб, яким доступна така опція:

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люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;

військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;

дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;

особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;

громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Як вийти на таку пенсію

Щоб піти на пенсію за вислугою років необхідно звернутися до ПФУ. Треба подати наступні документи:

заяву;

посвідчення особи (його копія);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);

довідку про присвоєння коду РНОКПП;

довідку про доходи.

У окремих випадках до пакета документів потрібно додати: