Кто может уйти на пенсию раньше

Некоторые лица могут выйти на пенсию по выслуге лет. В законодательстве четко определены категории лиц, которым доступна такая опция:

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люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;

военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;

жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;

лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;

граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на такую пенсию

Чтобы уйти на пенсию по выслуге лет, необходимо обратиться в ПФУ. Надо подать следующие документы:

заявление;

удостоверение личности (его копия);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);

справку о присвоении кода РНУКПН;

справку о доходах.

В отдельных случаях к пакету документов нужно добавить: