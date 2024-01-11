Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень

ПФУ опублікував статистику з розміром пенсій українців у 2023 році. Відповідно до цих даних, пенсійні виплати протягом останніх 12 місяців зросли.

Які пенсії отримували українці

Більш як половина українців у 2023 році мали пенсію менш як 5 тисяч гривень. Для порівняння, середня пенсія по Україні, станом на 1 січня 2024 року склала 5 385 гривень.

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Найменші пенсійні виплати мали 0,6% українців – 64 601 особа. Їм нараховувалась пенсія до 2 тисяч гривень. При цьому, найбільші виплати – понад 10 000 гривень надавалися лише 10,9% громадян – 1 151 008 пенсіонерам.

Інші українці отримують таку пенсію:

14,9% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3001 до 4000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29,1% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Чи зростуть пенсії у 2024 році

На початок 2024 року, кількість пенсіонерів склала 10,5 мільйонів.

Пенсії деяких громадян зросли з 1 січня 2024 року. Йдеться про отримувачів мінімальних виплат. Ці пенсії зросли з 2 093 до 2 361 гривні.

Більшість виплат зростуть з березня 2024 року. Саме на цей час запланована масштабна індексація пенсій.