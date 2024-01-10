Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, написав у листі до Єврокомісара з питань торгівлі, що він проти продовження безмитної торгівлі з Україною.

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За словами Секерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала протилежний ефект.

Зауважте! Для України продовження преференцій, у поєднанні з широкою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою, має вирішальне значення для допомоги у довгостроковому відновленні.

Проблема надмірного імпорту

На думку Чеслава Секерського, Польщі слід розпочати переговори з Україною щодо етапної взаємної лібералізації, яка буде супроводжуватися поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства Європейського Союзу.

Як зазначається, проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, а також:

цукру;

м'яса птиці;

яєць;

м'яких фруктів (особливо замороженої малини) або яблучного концентрату.

Цікаво! Імпорт цукру з України зріс у двадцять разів. Саме тому Міністр виступив за вилучення цукру, м'яса птиці та яєць з-під дії правил вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.

Застереження Польщі

Водночас Секерський оголосив про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи. У ній беруть участь Україна, Євросоюз та сусідні країни, з метою знаходження ефективних та прийнятних механізмів.

Зауважте! Уряд "Права і справедливості" вийшов з цієї Платформи на знак протесту проти того, що Європейська комісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Ще раніше польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. А також пригрозив не підтримати регламент про продовження преференцій, якщо не будуть враховані його пропозиції.

Нагадаємо! 25 травня 2023 року Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення чинності всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту стосовно українського експорту до Європейського Союзу ще на один рік, аж до червня 2024 року