Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, написав у листі до Єврокомісара з питань торгівлі, що він проти продовження безмитної торгівлі з Україною.

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За словами Секерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала протилежний ефект.

Проблема надмірного імпорту

На думку Чеслава Секерського, Польщі слід розпочати переговори з Україною щодо етапної взаємної лібералізації, яка буде супроводжуватися поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства Європейського Союзу.

Як зазначається, проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, а також:

  • цукру;
  • м'яса птиці;
  • яєць;
  • м'яких фруктів (особливо замороженої малини) або яблучного концентрату.

Застереження Польщі

Водночас Секерський оголосив про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи. У ній беруть участь Україна, Євросоюз та сусідні країни, з метою знаходження ефективних та прийнятних механізмів.

Ще раніше польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. А також пригрозив не підтримати регламент про продовження преференцій, якщо не будуть враховані його пропозиції.