Министр сельского хозяйства Польши, Чеслав Секерский, написал в письме к еврокомиссару по вопросам торговли, что он против продолжения беспошлинной торговли с Украиной.
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По словам Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела противоположный эффект.
Проблема чрезмерного импорта
По мнению Чеслава Секерского, Польше следует начать переговоры с Украиной по этапной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству Европейского Союза.
Как отмечается, проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, а также:
- сахара;
- мяса птицы;
- яиц;
- мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата.
Предостережение Польши
В то же время Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы. В ней принимают участие Украина, Евросоюз и соседние страны с целью нахождения эффективных и приемлемых механизмов.
Еще ранее польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. А также пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.