Министр сельского хозяйства Польши, Чеслав Секерский, написал в письме к еврокомиссару по вопросам торговли, что он против продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

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По словам Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела противоположный эффект.

Заметьте! Для Украины продолжение преференций в сочетании с широкой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой имеет решающее значение для помощи в долгосрочном восстановлении.

Проблема чрезмерного импорта

По мнению Чеслава Секерского, Польше следует начать переговоры с Украиной по этапной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству Европейского Союза.

Как отмечается, проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, а также:

сахара;

мяса птицы;

яиц;

мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата.

Интересно! Импорт сахара из Украины вырос в двадцать раз. Именно поэтому министр выступил за изъятие сахара, мяса птицы и яиц из-под действия правил свободной торговли ЕС и установление усиленных защитных положений.

Предостережение Польши

В то же время Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы. В ней принимают участие Украина, Евросоюз и соседние страны с целью нахождения эффективных и приемлемых механизмов.

Заметьте! Правительство "Права и справедливости" вышло из этой Платформы в знак протеста против того, что Европейская комиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно.

Еще ранее польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. А также пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.

Напомним! 25 мая 2023 года Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в Европейский Союз еще на один год, вплоть до июня 2024 года.