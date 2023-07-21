Перерахують чи ні: що буде з мінімальною пенсією до кінця року

В Україні прожитковий мінімум, до якого прив'язана мінімальна пенсія, підвищували двічі на рік. Втім цьогоріч такі пенсії залишатимуться на рівні, що й торік.

Мінімальна пенсія 2023 року

У коментарі 24 Каналу експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, що до кінця року мінімальна пенсія, яка залежить від мінімального прожиткового мінімуму, залишиться на рівні майже 2 100 гривень.

Читайте також Долар по 36,6, ріст резервів та довіра населення: як змінився долар за рік фіксованого курсу

Нагадуємо, що прожитковий мінімум підвищували двічі на рік – 1 липня та 1 грудня. Однак цього року підвищення не передбачено. Зараз прожитковий мінімум становить:

на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

Індексація у березні та липні

Цьогоріч чимало пенсіонерів отримали надбавки до пенсійних виплат у результаті індексації. Основні суми пенсій підвищили на 19,7%. Перший етап відбувся у березні.

Втім частина пенсіонерів, а це колишні держслужбовці, чорнобильці, науковці та інші пенсіонерів, отримали індексацію до пенсій вже у липні. Середня сума підвищення склала 1 021 гривню.

На скільки пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами, підвищили виплати: