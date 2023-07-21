Перерахують чи ні: що буде з мінімальною пенсією до кінця року
В Україні прожитковий мінімум, до якого прив'язана мінімальна пенсія, підвищували двічі на рік. Втім цьогоріч такі пенсії залишатимуться на рівні, що й торік.
Мінімальна пенсія 2023 року
У коментарі 24 Каналу експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, що до кінця року мінімальна пенсія, яка залежить від мінімального прожиткового мінімуму, залишиться на рівні майже 2 100 гривень.
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Нагадуємо, що прожитковий мінімум підвищували двічі на рік – 1 липня та 1 грудня. Однак цього року підвищення не передбачено. Зараз прожитковий мінімум становить:
- на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;
- для працездатних осіб – 2 684 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.
Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.
Індексація у березні та липні
Цьогоріч чимало пенсіонерів отримали надбавки до пенсійних виплат у результаті індексації. Основні суми пенсій підвищили на 19,7%. Перший етап відбувся у березні.
Втім частина пенсіонерів, а це колишні держслужбовці, чорнобильці, науковці та інші пенсіонерів, отримали індексацію до пенсій вже у липні. Середня сума підвищення склала 1 021 гривню.
На скільки пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами, підвищили виплати:
- за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.