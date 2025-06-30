Яка буде пенсія, якщо є 15 років стажу

Розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Зокрема, кількості набутого стажу. Також значну роль грає дохід особи.

Чи буде пенсія, якщо є лише 15 років стажу

Не останню роль у виході на заслужений відпочинок грає вік, пише 24 Канал.

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Цьогоріч, якщо особа хоче вийти на пенсію і має 15 років стажу, вона зможе це зробити лише у 65 років. Піти на заслужений відпочинок в іншому віці неможливо. Річ у тім, що аби вийти на пенсію у 60 та 63 роки ця кількість набутого стажу недостатня.

Розглянемо декілька ситуацій, коли дохід особи:

мінімальна зарплата – 8 тисяч гривень;

середня зарплата (за підсумками I кварталу 2025 року) – 23 460 гривень.

При виході на пенсію у 65 років, мінімальній зарплаті та стажі 15 років, реальна пенсія буде орієнтовно – 1,3 тисячі гривень.

Водночас урядом встановлено, яку мінімальну пенсію має отримувати особа. В цьому випадку вона складатиме – 3 038 тобто, громадянину "дотягнуть" виплату до мінімалки штучно.



Яка пенсія якщо маєш мінімальну зарплату і стаж 15 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Вищою буде пенсія при середній зарплаті і вказаних умовах, орієнтовно – 3,9 тисячі гривень.



Розмір пенсії при зарплаті більш як 20 тисяч гривень і стажі 15 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.