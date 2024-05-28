Від цього залежить пенсія: як актуалізувати дані в реєстрі застрахованих осіб
Джерело:ПФУ
Якщо у реєстрі застрахованих осіб зафіксована помилкова інформація, особа може отримати масу проблем при взаємодії з ПФУ. Однак, уникнути цієї ситуації можливо.
Як виправити помилку
Якщо особа помітила, що дані, які зафіксовані в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, неактуальні або помилкові, вона може виправити їх самостійно. Також це можна зробити через звернення у відділення Пенсійного фонду.
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Як актуалізувати дані онлайн:
- авторизуйтесь в особистому кабінеті на електронному вебпорталі ПФУ (це можна зробити за допомогою КЕП);
- оберіть пункт "Комунікації з ПФУ";
- натисніть на розділ "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб";
- заповніть анкету та надайте згоду на обробку персональних даних;
- додайте документи, що засвідчують зміни, наприклад, свідоцтво про шлюб, паспорт чи певну довідку;
- підпишіть документ, використовуючи КЕП;
- натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".
Як просувається обробка вашої заяви, ви можете побачити в особистому кабінеті. Для цього оберіть пункт "Мої звернення".
Які пенсії отримують українці зараз
У ПФУ підрахували, що пенсії українців у 2024 році зросли. Зокрема, цьому сприяло проведення березневої індексації.
Які виплати тепер мають пенсіонери:
- 26,84% громадян отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,06% – більш як 10 тисяч гривень.