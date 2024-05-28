Як виправити помилку

Якщо особа помітила, що дані, які зафіксовані в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, неактуальні або помилкові, вона може виправити їх самостійно. Також це можна зробити через звернення у відділення Пенсійного фонду.

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Як актуалізувати дані онлайн:

  • авторизуйтесь у особистому кабінеті на електронному вебпорталі ПФУ (це можна зробити за допомогою КЕП);
  • оберіть пункт "Комунікації з ПФУ";
  • натисніть на розділ "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб";
  • заповніть анкету та надайте згоду на обробку персональних даних;
  • додайте документи, що засвідчують зміни, наприклад, свідоцтво про шлюб, паспорт чи певну довідку;
  • підпишіть документ, використовуючи КЕП;
  • натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

Як просувається обробка вашої заяви, ви можете побачити в особистому кабінеті. Для цього оберіть пункт "Мої звернення".

Які пенсії отримують українці зараз

У ПФУ підрахували, що пенсії українців у 2024 році зросли. Зокрема, цьому сприяло проведення березневої індексації.

Які виплати тепер мають пенсіонери:

  • 26,84% громадян отримують пенсію до 3 000 гривень;
  • 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 12,06% – більш як 10 тисяч гривень.