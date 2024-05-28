Як виправити помилку

Якщо особа помітила, що дані, які зафіксовані в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, неактуальні або помилкові, вона може виправити їх самостійно. Також це можна зробити через звернення у відділення Пенсійного фонду.

Читайте також Хто з пенсіонерів має право на 50% знижки на комунальні послуги

Як актуалізувати дані онлайн:

авторизуйтесь у особистому кабінеті на електронному вебпорталі ПФУ (це можна зробити за допомогою КЕП);

оберіть пункт "Комунікації з ПФУ";

натисніть на розділ "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб";

заповніть анкету та надайте згоду на обробку персональних даних;

додайте документи, що засвідчують зміни, наприклад, свідоцтво про шлюб, паспорт чи певну довідку;

підпишіть документ, використовуючи КЕП;

натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

Як просувається обробка вашої заяви, ви можете побачити в особистому кабінеті. Для цього оберіть пункт "Мої звернення".

Які пенсії отримують українці зараз

У ПФУ підрахували, що пенсії українців у 2024 році зросли. Зокрема, цьому сприяло проведення березневої індексації.

Які виплати тепер мають пенсіонери: