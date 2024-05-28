Как исправить ошибку

Если особа заметила, что данные, которые зафиксированы в личном кабинете на вебпортале ПФУ, неактуальны или ошибочны, она может исправить их самостоятельно. Также это можно сделать через обращение в отделение Пенсионного фонда.

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Как актуализировать данные онлайн:

авторизуйтесь в личном кабинете на электронном веб-портале ПФУ (это можно сделать с помощью КЭП);

выберите пункт "Коммуникации с ПФУ";

нажмите на раздел "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц";

заполните анкету и дайте согласие на обработку персональных данных;

добавьте документы, удостоверяющие изменения, например, свидетельство о браке, паспорт или определенную справку;

подпишите документ, используя КЭП;

нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Как продвигается обработка вашего заявления, вы можете увидеть в личном кабинете. Для этого выберите пункт "Мои обращения".

Какие пенсии получают украинцы сейчас

В ПФУ подсчитали, что пенсии украинцев в 2024 году выросли. В частности, этому способствовало проведение мартовской индексации.

Какие выплаты теперь имеют пенсионеры: