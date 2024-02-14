Як визначити розмір своєї субсидії: інструкція від ПФУ

Завдяки субсидії громадяни можуть платити значно менше за комуналку. Однак, надається така можливість не всім.

Як українці можуть отримати субсидію

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально.

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Щоб оформити субсидію необхідно подати такий пакет документів:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

свідоцтво про право власності житла або договір оренди.

Термін договору оренди впливає на час дії призначеної субсидії.

Подати заяву на отримання субсидії можна як онлайн, так і офлайн. Дистанційно це можна зробити через:

вебпортал ПФУ;

додаток Пенсійного фонду;

застосунок "Дія".

Безпосередньо заявка реєструється через ПФУ та Центр надання адміністративних послуг. Також подати заяву на субсидію можна через посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Чи можуть отримати субсидію ВПО

ВПО також мають право на субсидію. Щобільше для українців з таким статусом діє спрощена система призначення.

Переселенці можуть не надавати договір оренди тимчасового житла. Достатньо лише мати довідку-підтвердження про статус ВПО.

Як визначити розмір субсидії

Розрахунки можна як здійснити самостійно, так і звернутись за консультацією до спеціаліста. Розуміємо, що взимку субсидія більша, через безпосередній розмір комуналки.

У деяких випадках влітку ця допомога може не надаватися. Тобто субсидія має нульовий розмір, оскільки родина має можливість самостійно сплачувати таку суму комунальних.

Розрахунок розміру субсидії/ПФУ