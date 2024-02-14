Як правильно передати показники двозонного лічильника

Для правильної фіксації показників, споживачам потрібно внести два показання, які відображаються на табло облікового приладу з інтервалом у 10 секунд.

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Зауважте! Загальну кількість спожитої електроенергії вказувати не потрібно.

Проте, якщо показники були вказані некоректно, необхідно звернутися до постачальника і виправити ситуацію.

Якщо ви помітили, що обсяг спожитої електроенергії є надто високим, будь ласка, одразу ж зверніться до вашого оператора системи розподілу, щоб внести корективи та сформувати актуальні рахунки,

– написали у компанії.

Реальна вартість електроенергії

Тетяна Бойко розповіла для 24 Каналу, орієнтовний коридор ціни становить 6 – 8 гривень.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Можуть бути різні пакети, ранок – 10 гривень, ніч – 3 гривні. Це умовно, я не можу спрогнозувати, як поведуть себе гравці на ринку. Але про ринок поки немає жодних натяків. Ймовірно, буде або перехідний процес, або державне регулювання далі (коли ціну визначає Кабмін), але з метою трохи зменшити дірку в бюджеті.

Вона додала, якщо донори не захочуть фінансувати "дешеві тарифи", то ціна може сягнути й 6 гривень.

Нагадаємо! Нині вартість електроенергії в Україні становить 2,64 гривні за кіловат-годину.