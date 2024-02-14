Как правильно передать показатели двухзонного счетчика

Для правильной фиксации показателей, потребителям нужно внести два показания, которые отображаются на табло учетного прибора с интервалом в 10 секунд.

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Обратите внимание! Общее количество потребленной электроэнергии указывать не нужно.

Однако, если показатели были указаны некорректно, необходимо обратиться к поставщику и исправить ситуацию.

Если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии является слишком высоким, пожалуйста, сразу же обратитесь к вашему оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета,

– написали в компании.

Реальная стоимость электроэнергии

Татьяна Бойко рассказала для 24 Канала, ориентировочный коридор цены составляет 6 – 8 гривен.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Могут быть разные пакеты, утро – 10 гривен, ночь – 3 гривны. Это условно, я не могу спрогнозировать, как поведут себя игроки на рынке. Но о рынке пока нет никаких намеков. Вероятно, будет или переходный процесс, или государственное регулирование дальше (когда цену определяет Кабмин), но с целью немного уменьшить дыру в бюджете.

Она добавила, если доноры не захотят финансировать "дешевые тарифы", то цена может достичь и 6 гривен.

Напомним! Сейчас стоимость электроэнергии в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час.