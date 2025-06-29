Вчительська пенсія за вислугу років: розмір виплат у 2025 році

Освітяни входять до числа професій, які можуть отримувати пенсію за вислугу років за умови наявності необхідного трудового стажу. Яку пенсію це гарантує, читайте далі.

Яка пенсія у освітян у 2025 році

У 2025 році розмір пенсії за вислугу років для педагогів регулюється чинним законодавством, розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Таким чином, загальна сума виплат, включно з надбавками, доплатами, індексаціями та пенсією за особливі заслуги, не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить близько 23 610 гривень.

Важливо! Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з відповідної посади. Якщо після отримання пенсії педагог знову влаштовується на таку роботу, виплати призупиняють до повторного звільнення.

Коли педагоги можуть вийти на пенсію

Для вчителів, які мали педагогічний стаж станом на 1 січня 2016 року, збережено право виходу на пенсію за вислугу років без вікових обмежень. Втім, мінімальний стаж для такого виходу поступово зростає залежно від дати виходу на пенсію.

Зараз же, щоб отримати пенсію за вислугу років, педагогам потрібно мати не менше 30 років стажу і досягти 55-річного віку. Раніше ж вік не був обов’язковою умовою.