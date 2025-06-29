Какая пенсия у педагогов в 2025 году

В 2025 году размер пенсии за выслугу лет для педагогов регулируется действующим законодательством, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Таким образом, общая сумма выплат, включая надбавками, доплатами, индексациями и пенсией за особые заслуги, не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет около 23 610 гривен.

Важно! Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с соответствующей должности. Если после получения пенсии педагог снова устраивается на такую работу, выплаты приостанавливают до повторного увольнения.

Когда педагоги могут выйти на пенсию

Для учителей, которые имели педагогический стаж по состоянию на 1 января 2016 года, сохранено право выхода на пенсию за выслугу лет без возрастных ограничений. Впрочем, минимальный стаж для такого выхода постепенно растет в зависимости от даты выхода на пенсию.

Сейчас же, чтобы получить пенсию за выслугу лет, педагогам нужно иметь не менее 30 лет стажа и достичь 55-летнего возраста. Ранее же возраст не был обязательным условием.