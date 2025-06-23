Какой пенсионный возраст для женщин в Украине

Пенсионный возраст для женщин сегодня в Украине составляет 60 лет. Однако для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году украинкам нужно иметь определенное количество стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году требования для выхода на пенсию по возрасту составляют:

для пенсии в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

для пенсии в 63 года – от 22 до 32 лет страхового стажа;

для пенсии в 65 лет – от 15 до 22 лет страхового стажа.

Какой пенсионный возраст для женщин с детьми

Пенсионный возраст для женщин, родивших троих детей, пока такой же, как и для других украинок. Впрочем некоторые женщины с детьми в Украине все же имеют право на досрочную пенсию.

Украинки, которые воспитали пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет стажа.

Женщины, которые имеют ребенка с инвалидностью и воспитывали его до шести лет, тоже могут получить пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа.

Важно! В страховой стаж учитывается также декретный отпуск до трех лет. Поэтому женщина, которая имеет 29 лет стажа, в 2025 году все же может выйти на пенсию в 60 лет, если была в декрете 3 года.

Как менялся пенсионный возраст женщин в Украине

Пенсионный возраст для женщин начал расти в 2011 году, когда был принят новый закон. К тому времени женщины имели право выйти на отдых в 55 лет.

С 2011-го пенсионный возраст женщин постепенно рос на 6 месяцев ежегодно.

Повышение продолжалось до 2021 года, когда пенсионный возраст женщин мужчин и женщин сравнялся и был установлен на уровне 60 лет.

Стоит знать! Кроме изменений пенсионного возраста, постепенно растет размер необходимого страхового стажа. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году необходимо будет иметь уже не менее 35 лет стажа.