Кто из украинцев может раньше выйти на пенсию

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, ведь один год работы на определенных должностях засчитывается как два, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ПФУ.

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Двойной стаж предусмотрен для тех, кто работает в тяжелых, вредных или опасных условиях. В частности это:

шахтеры, метростроители, работники подземных коммуникаций;

врачи инфекционных больниц, психиатрических учреждений;

лица, задействованные в ликвидации последствий катастроф, аварий или стихийных бедствий;

военные в условиях боевых действий или АТО;

моряки в длительных рейсах;

работающие в экстремальном климате: на Крайнем Севере или в горах (при определенных условиях).

Как подтвердить двойной стаж в 2025 году

Чтобы оформить пенсию раньше, нужно предоставить документы, подтверждающие льготную деятельность:

трудовая книжка с соответствующими записями

а если таких записей нет, то уточняющие справки с предприятий, организаций или их правопреемников

Обратите внимание! Без этих документов воспользоваться правом на ранний выход на пенсию не удастся.