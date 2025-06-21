Хто з українців може раніше вийти на пенсію

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, адже один рік роботи на певних посадах зараховується як два, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ПФУ.

Читайте також Чи може пенсіонер оформити інвалідність та як це зробити

Подвійний стаж передбачений для тих, хто працює у важких, шкідливих або небезпечних умовах. Зокрема це:

шахтарі, метробудівники, працівники підземних комунікацій;

лікарі інфекційних лікарень, психіатричних закладів;

особи, задіяні в ліквідації наслідків катастроф, аварій або стихійних лих;

військові в умовах бойових дій чи АТО;

моряки у тривалих рейсах;

працюючі в екстремальному кліматі: на Крайній Півночі чи в горах (за певних умов).

Як підтвердити подвійний стаж у 2025 році

Щоб оформити пенсію раніше, потрібно надати документи, що підтверджують пільгову діяльність:

трудова книжка з відповідними записами

а якщо таких записів немає, то уточнюючі довідки з підприємств, організацій або їх правонаступників

Зверніть увагу! Без цих документів скористатися правом на ранній вихід на пенсію не вдасться.