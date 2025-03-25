Бюджет заощаджує сотні мільйонів гривень: в Україні суттєво обмежили розміри найвищих пенсій

Бюджету країни вдасться заощаджувати 242 мільйони гривень щомісяця завдяки впровадженню обмежуючих коефіцієнтів. Вони застосовуватимуться для пенсій, розміри яких перевищують максимально дозволений законодавством розмір.

Уряд країни обмежив розмір найвищих пенсійних виплат

Йдеться про пенсійні виплати, чий розмір вище, ніж 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто 23610 гривень на місяць, пише 24 Канал з посиланням на ЕП.

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Деякі українці через суд можуть змусити Пенсійний фонд сплачувати їм більший розмір пенсії. Загалом в Україні 17 тисяч осіб отримують виплати, які вищі за максимально допустимий розмір.

Однак у 2025 році запровадили норму щодо встановлення обмежуючих коефіцієнтів для виплат понад 10 прожиткових мінімумів:

До частини пенсії, що перевищує 10 ПМ (23 610 гривень) та не перевищує 11 ПМ (25 971 гривня), застосовується коефіцієнт 0,5.

До частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 гривня) та не перевищує 13 ПМ (30 693 гривень) – 0,4.

До частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 гривень) та не перевищує 17 ПМ (40 137 гривень) – 0,3.

До частини пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 гривень), та не перевищує 21 ПМ (49 581 гривня) – 0,2.

До частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 гривня) – 0,1.

Завдяки цим обмеженням вже у березні держава витратила на виплату великих пенсій на 242 мільйони гривні менше. Якщо екстраполювати дані березня на весь рік, то бюджет зекономить 2,9 мільярда гривень.

Ще більше коштів бюджету вдалося зекономити завдяки перегляду вимог до отримувачів "чорнобильських" доплат до пенсії. Крім того, уряд переглянув вимоги для отримання надбавки для унеможливлення випадків "пенсійної міграції".

Тобто Кабмін відсіяв від загальної кількості отримувачів доплат тих, хто зареєструвався в забрудненій зоні лише заради грошей,

– пояснює ЕП.

Так кількість отримувачів доплат зменшилася до 85,8 тисячі осіб. Водночас загальні видатки скоротилися на 874 мільйонів гривень на місяць або 10,5 мільярдів гривень на рік.

Зверніть увагу! До того ж рішення уряду щодо встановлення обмежень вже почали оскаржувати у судах. Тому є ймовірність, що державі доведеться відновити виплату пенсій, розміри яких у деяких випадках перевищують 100 тисяч гривень щомісячно.