Якою буде пенсія, якщо отримували мінімальну зарплату

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів, зокрема тривалості страхового стажу та розміру офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. У 2025 році розрахунок пенсії для тих, хто отримував мінімальну зарплату, здійснюватиметься за чинною пенсійною формулою.

Мінімальна зарплата та розмір внесків

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів, зокрема тривалості страхового стажу та розміру офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. У 2025 році розрахунок пенсії для тих, хто отримував мінімальну зарплату, здійснюватиметься за чинною пенсійною формулою.

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Станом на 2025 рік мінімальна заробітна плата в Україні прогнозується на рівні приблизно 8000 – 9000 гривень. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який сплачується з цієї суми, складає 22%, тобто приблизно 1760 – 1980 гривень щомісяця спрямовується до Пенсійного фонду.

Формула розрахунку пенсії

Розмір пенсії розраховується за формулою: П = Зп × Кс × І

П – розмір пенсії;

Зп – середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію;

Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік страхового стажу);

І – індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по країні).

Довідково. Для людей, які отримували мінімальну зарплату, коефіцієнт заробітку буде близьким до 1, що впливає на розмір пенсії.

Очікуваний розмір пенсії

При повному страховому стажі (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) мінімальна пенсія в 2025 році буде приблизно на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Орієнтовно цей показник становитиме 2500 – 3000 гривень.

Якщо страховий стаж менший за необхідний, пенсія буде ще нижчою, а в деяких випадках особа може отримувати лише соціальну допомогу, яка нижча за мінімальну пенсію.

Держава періодично проводить індексацію пенсій з урахуванням інфляції та підвищення середньої зарплати. Однак для тих, хто отримував мінімальну зарплату протягом усього трудового стажу, суттєвих доплат очікувати не варто.

Отож. Якщо протягом усього трудового життя працівник отримував лише мінімальну зарплату, його пенсія буде близькою до мінімального рівня, встановленого державою. Для підвищення пенсії варто або нарощувати страховий стаж, або офіційно отримувати вищу зарплату, що збільшить коефіцієнт заробітку та загальний розмір виплат.