Минимальная зарплата и размер взносов

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, в частности продолжительности страхового стажа и размера официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд. В 2025 году расчет пенсии для тех, кто получал минимальную зарплату, будет осуществляться по действующей пенсионной формуле.

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По состоянию на 2025 год минимальная заработная плата в Украине прогнозируется на уровне примерно 8000 – 9000 гривен. Единый социальный взнос (ЕСВ), который уплачивается с этой суммы, составляет 22%, то есть примерно 1760 – 1980 гривен ежемесячно направляется в Пенсионный фонд.

Формула расчета пенсии

Размер пенсии рассчитывается по формуле: П = Зп × Кс × И

П – размер пенсии;

Зп – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию;

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год страхового стажа);

І – индивидуальный коэффициент заработка (соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране).

Справочно. Для людей, которые получали минимальную зарплату, коэффициент заработка будет близким к 1, что влияет на размер пенсии.

Ожидаемый размер пенсии

При полном страховом стаже (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) минимальная пенсия в 2025 году будет примерно на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ориентировочно этот показатель составит 2500 – 3000 гривен.

Если страховой стаж меньше необходимого, пенсия будет еще ниже, а в некоторых случаях лицо может получать только социальную помощь, которая ниже минимальной пенсии.

Государство периодически проводит индексацию пенсий с учетом инфляции и повышения средней зарплаты. Однако для тех, кто получал минимальную зарплату в течение всего трудового стажа, существенных доплат ожидать не стоит.

Итак. Если в течение всей трудовой жизни работник получал только минимальную зарплату, его пенсия будет близкой к минимальному уровню, установленного государством. Для повышения пенсии стоит или наращивать страховой стаж, или официально получать более высокую зарплату, что увеличит коэффициент заработка и общий размер выплат.