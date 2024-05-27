Пенсійний фонд затвердив важливий показник для розрахунку пенсії

Пенсія розраховується, з урахуванням стажу, зарплати особи та інших показників. Одне з цих значень зазнало значних змін.

Який показник змінився

Затверджено нове значення середньої заробітної плати, яке використовується під час розрахунків пенсії. З березня 2023 року і до аналогічного місяця цьогоріч, цей показник збільшився на 2 010,70 гривні.

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У першому кварталі 2024 року середня зарплата змінювалась так:

в січні вона становила – 14 974,56 гривні;

у лютому – 15 267,60 гривень;

у березні – 15 433,98 гривні.

Хто зможе цьогоріч піти на пенсію

Цьогоріч вийти на пенсію зможуть українці, які набули достатню кількість стажу. Встановлений мінімум залежить від віку майбутнього пенсіонера.

Якщо особа прагне піти на заслужений відпочинок, у 60 років у 2024 році їй потрібно мати 31 рік стажу. З часом цей показник зміниться так:

у 2025 році пенсіонеру потрібно буде мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки цьогоріч достатньо 21 рік стажу. До 2028 року цей показник зросте так:

у 2025 році потрібно буде від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

А от для того аби піти на пенсію у 65 років достатньо буде 15 років стажу. Протягом наступних років цей показник залишатиметься сталим.