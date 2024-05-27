Офіційний курс 27 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,11 гривні за долар. Вартість долара зросла на 19 копійок проти 24 травня.

Читайте також Логічне рішення НБУ, – економіст про обмеження вихідних переказів між фізособами

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,49 гривні, що на 18 копійок більше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 28 травня:

долар – 40,30 гривні,

євро – 43,45 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 27 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,90 гривні, а продаж – 40,40 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,20 гривні , а продаж – 40,60 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,40 гривні, а продаж – 40,55 гривні.

Курс долара на міжбанку цього тижня

За прогнозами банкірка Тараса Лєсового, яким він поділився з 24 Каналом, наприкінці травня курс не повинен перетнути позначки у 40 гривень. Коливання можливі у діапазоні від 39,5 гривні до 40 гривень.

Лєсовий пояснює, що якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня, то просідання гривні може скласти максимально до 5% – з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо справдяться прогнози урядовців й на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.

Ймовірні межі коливання курсів на цей тиждень на міжбанку:

курс долара – десь 39 – 40 гривень,

євро – 41 – 43 гривні за валюту.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.