У Нацбанку запевняють, що ці обмеження не торкнуться понад 90 відсотків українців. Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив 24 Каналу, що цей крок є цілком логічним, адже "анархія" у перекиданні грошей з картки на картку, яка наразі практикується в Україні, до добра не доводить.

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Боротьба зі схемами "сірих" бізнесів

Цей крок Національного банку спрямований проти незаконних схем та тіньових фінансових операцій – така званих "дропів" або "грошових мулів".

У такий спосіб Нацбанк буде боротися зі схемами, коли "сірі" бізнеси орендують картки людей і через них проганяють купу грошей. У такий спосіб вони уникають оподаткування та будь-якої звітності,

– пояснив економіст.

В Україні поширені схеми, коли фізичні особи надають зловмисникам свої персональні дані щодо карткових рахунків. Потім через ці картки умовних пенсіонерів чи студентів, які мають невеликий дохід, переказуються операції на мільйони гривень.

Тому цей крок Нацбанку є цілком логічним, так само як і встановлені обмеження: 100 тисяч гривень і 30 переказів з картки на картку на місяць,

– зауважив Фурса.

Водночас у багатьох українців, які займаються волонтерством та донатять кошти на ЗСУ, виникають питання щодо цих обмежень. Часто суми їхніх переказів можуть бути значно більшими, ніж 100 тисяч на місяць, і відповідно кількість переказів може перевищувати запроваджений Нацбанком ліміт.

Якщо ви волонтер, перекази якого на місяць становлять більше лімітованої суми, тоді потрібно звернутися до власного банку та попередити його про такий платіж. Банк розгляне вашу ситуацію, і якщо ви для нього – зрозумілий клієнт і у вас зрозумілий платіж, одну таку операцію ви проведете,

– підкреслив інвестиційний банкір.

Водночас, на його думку, в нашій країні перекидання коштів з картки на картку доведені до абсурду і це неправильно, коли "сірі" бізнеси це експлуатують.

"З ними потрібно боротися, і механізм, який запропонував Національний банк, не торкнеться майже 99 відсотків операцій і клієнтів", – наголосив Сергій Фурса.

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