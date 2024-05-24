Які банки видали найбільше кредитів

Найбільші обсяги кредитування фіксуються у Києві, Дніпропетровській, Львівській і Київській областях.

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Які банки видали найбільше кредитів:

Лідирує за кількістю обслуговуваних кредитів під державні гарантії ПриватБанк, який надав 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 мільярда гривень. Це – 58% від загального ліміту гарантій, виданих банку.

За ним слідує Ощадбанк з 3 012 кредитами на суму 11,3 мільярда гривень, що становить 90% від його ліміту.

Третім є Укргазбанк, який обслуговує 830 кредитів на суму 9,3 мільярда гривень, це 66% від його ліміту.

На яку діяльність бізнеси брали кредити

У розрізі галузей економіки, найбільшу кількість кредитів, частково гарантованих державою на портфельній основі, відзначено в наступних секторах:

Сільське господарство – 4 912 кредитів на суму 29,1 мільярда гривень;

Гуртова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом транспортних засобів – 7 908 кредитів на 16,9 мільярда гривень;

Переробна промисловість – 2 860 кредитів на 13,4 мільярда гривень;

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 101 кредит на 2,3 мільярда гривень;

Будівництво – 455 кредитів на суму 1,4 мільярда гривень.

Як оформити ФОП

Оформити ФОПа українця можуть у застосунку Дія.

Для цього потрібно всього 10-15 хвилин. Ось кроки, які треба виконати:

Зареєструватись або увійти в особистий кабінет "Дія" за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму для автоматизованої реєстрації ФОП. Вибрати систему оподаткування та вказати основні види економічної діяльності (КВЕДи).

Після заповнення, ваша заява автоматично перевіряється і відправляється до Єдиного державного реєстру для офіційної реєстрації без участі державного реєстратора.

Важливо! Як тільки система оподаткування буде вибрана, відповідні відмітки робляться в заяві, яка потім надсилається до податкової інспекції за місцем реєстрації заявника або за адресою ведення діяльності.