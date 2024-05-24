Какие банки выдали больше всего кредитов
Наибольшие объемы кредитования фиксируются в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.
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Какие банки выдали больше всего кредитов:
- Лидирует по количеству обслуживаемых кредитов под государственные гарантии ПриватБанк, который предоставил 12 299 кредитов на общую сумму 20,4 миллиарда гривен. Это – 58% от общего лимита гарантий, выданных банку.
- За ним следует Ощадбанк с 3 012 кредитами на сумму 11,3 миллиарда гривен, что составляет 90% от его лимита.
- Третьим является Укргазбанк, который обслуживает 830 кредитов на сумму 9,3 миллиарда гривен, это 66% от его лимита.
На какую деятельность бизнесы брали кредиты
В разрезе отраслей экономики, наибольшее количество кредитов, частично гарантированных государством на портфельной основе, отмечено в следующих секторах:
- Сельское хозяйство – 4 912 кредитов на сумму 29,1 миллиарда гривен;
- Оптовая и розничная торговля, включая ремонт транспортных средств – 7 908 кредитов на 16,9 миллиарда гривен;
- Перерабатывающая промышленность – 2 860 кредитов на 13,4 миллиарда гривен;
- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1 101 кредит на 2,3 миллиарда гривен;
- Строительство – 455 кредитов на сумму 1,4 миллиарда гривен.
Как оформить ФЛП
Оформить ФОПа украинца могут в приложении Дія.
Для этого нужно всего 10-15 минут. Вот шаги, которые надо выполнить:
- Зарегистрироваться или войти в личный кабинет "Дія" с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму для автоматизированной регистрации ФЛП.
- Выбрать систему налогообложения и указать основные виды экономической деятельности (КВЭДы).
После заполнения, ваше заявление автоматически проверяется и отправляется в Единый государственный реестр для официальной регистрации без участия государственного регистратора.