В Нацбанке уверяют, что эти ограничения не коснутся более 90 процентов украинцев. Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил 24 Каналу, что этот шаг является вполне логичным, ведь "анархия" в перебрасывании денег с карты на карту, которая сейчас практикуется в Украине, до добра не доводит.

Читайте также Накопления украинцев в банках растут: как изменилась ситуация за месяц

Борьба со схемами "серых" бизнесов

Этот шаг Национального банка направлен против незаконных схем и теневых финансовых операций – так называемых "дропов" или "денежных мулов".

Таким образом Нацбанк будет бороться со схемами, когда "серые" бизнесы арендуют карточки людей и через них прогоняют кучу денег. Таким образом они избегают налогообложения и любой отчетности,

– объяснил экономист.

В Украине распространены схемы, когда физические лица предоставляют злоумышленникам свои персональные данные по карточных счетов. Затем через эти карточки условных пенсионеров или студентов, которые имеют небольшой доход, переводятся операции на миллионы гривен.

Поэтому этот шаг Нацбанка является вполне логичным, так же как и установленные ограничения: 100 тысяч гривен и 30 переводов с карты на карту в месяц,

– отметил Фурса.

В то же время у многих украинцев, которые занимаются волонтерством и донатят средства на ВСУ, возникают вопросы относительно этих ограничений. Часто суммы переводов могут быть значительно больше, чем 100 тысяч в месяц и соответственно количество переводов может превышать введенный Нацбанком лимит.

Если вы волонтер, переводы которого в месяц составляют больше лимитированной суммы, тогда нужно обратиться в собственный банк и предупредить его о таком платеже. Банк рассмотрит вашу ситуацию, и если вы для него – понятный клиент и у вас понятный платеж, одну такую операцию вы проведете,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

В то же время в нашей стране переброски средств с карты на карту доведены до абсурда и это неправильно, когда "серые" бизнесы это эксплуатируют.

"С ними нужно бороться, и механизм, который предложил Национальный банк, не коснется почти 99 процентов операций и клиентов", – отметил Сергей Фурса.

Больше о лимитах по переводам, которые ввел Нацбанк