Стаж не головне: чому у працьовитих українців такі низькі пенсії

На розмір пенсійних виплат впливає багато факторів. Тому деякі пенсіонери, маючи великий стаж, отримують невеликі пенсії.

Як стаж впливає на розмір пенсії

Урядом визначені норми стажу, які дозволяють особі вийти на пенсію. Чим раніше громадянин прагне піти на заслужений відпочинок, тим більші вимоги.

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У 2024 році мінімуми зросли і тепер вони становлять:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак, це значення не може бути більшим ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:

до жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від 25 років для чоловіків, для жінок – 20 років;

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.

Як розраховується виплата за стаж

Для розрахунків потрібно знати кількість понаднормового стажу і розмір визначеного в Україні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Станом на тепер, це 2 361 гривні.

Уявимо, що пенсіонер набув 30 років понаднормового стажу. При цьому, його пенсія вища ніж мінімально можлива. Тоді виходить, що його доплата визначається так: