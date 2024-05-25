Як стаж впливає на розмір пенсії

Урядом визначені норми стажу, які дозволяють особі вийти на пенсію. Чим раніше громадянин прагне піти на заслужений відпочинок, тим більші вимоги.

Читайте також Курс долара в кінці травня: як зміниться валютний ринок в очікуванні літа

У 2024 році мінімуми зросли і тепер вони становлять:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак, це значення не може бути більшим ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:

до жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від 25 років для чоловіків, для жінок – 20 років;

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.

Як розраховується виплата за стаж

Для розрахунків потрібно знати кількість понаднормового стажу і розмір визначеного в Україні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Станом на тепер, це 2 361 гривні.

Уявимо, що пенсіонер набув 30 років понаднормового стажу. При цьому, його пенсія вища ніж мінімально можлива. Тоді виходить, що його доплата визначається так: