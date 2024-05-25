Як стаж впливає на розмір пенсії
Урядом визначені норми стажу, які дозволяють особі вийти на пенсію. Чим раніше громадянин прагне піти на заслужений відпочинок, тим більші вимоги.
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У 2024 році мінімуми зросли і тепер вони становлять:
- для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак, це значення не може бути більшим ніж 1% від прожиткового мінімуму.
Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:
- до жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від 25 років для чоловіків, для жінок – 20 років;
- після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.
Як розраховується виплата за стаж
Для розрахунків потрібно знати кількість понаднормового стажу і розмір визначеного в Україні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Станом на тепер, це 2 361 гривні.
Уявимо, що пенсіонер набув 30 років понаднормового стажу. При цьому, його пенсія вища ніж мінімально можлива. Тоді виходить, що його доплата визначається так:
- 2 361 грн х 30% = 708 гривень.